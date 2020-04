Gli italiani in quarantena non rinunceranno al pranzo di Pasqua. Ecco come preparare il pasto da 800 calorie. I consigli degli esperti

La quarantena è stata prolungata e gli italiani dovranno rimanere nelle proprie case anche durante le festività pasquali, ma di certo non rinunceranno al pranzo di Pasqua e alla Pasquetta, sebbene lontano dagli affetti più cari. La cucina sarà alla base di questo weekend speciale, e allora quali sono le ricette che non possono mancare sulle tavole degli italiani?

Consigli per il pranzo di Pasqua

Gli italiani ai fornelli sono imbattibili e ora più che mai danno vita a dei piatti sensazionali. Per il pranzo di Pasqua un consiglio è quello di preparare la pasta ripiena di ricotta e asparagi, o ravioli di agnello. Per chi ama la tradizione non potranno mancare le fettuccine fatte in casa al ragù o una lasagna. L’agnello al forno è un piatto tipico della domenica di Pasqua. Accompagnato dalle patate e da un buon vino rosso, o alla pugliese con pomodorini sale e pepe. C’è chi sceglierà di allontanarsi dalla tradizione e si avvicinerà ad un menù vegano pasquale. Lo chef Martino Beria, in collaborazione con la Lav ha messo a punto uno speciale menu vegan per la Pasqua in arrivo. Si inizia con speciali olive all’ascolana con seitan e legumi al posto della tradizionale carne; come primo, penne con cicoria su fonduta di ceci; si prosegue con spiedini di soia caramellati, d’ispirazione orientale; gran finale con la pastiera napoletana in versione vegana.

Per molti non ci saranno gli affetti più cari in questa Pasqua così particolare, ma di certo non mancheranno uova al cioccolato e colombe a ricordare che è comunque festa.