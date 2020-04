I soggetti che soffrono di asma sono tenuti ad assumere un preciso comportamento nel corso dell’epidemia in corso, secondo una studiosa.

Esperti del ‘George Institute for Global Health dell’Università di Sdney e dell’Università del Nuovo Galles del Sud’ coordinati dalla professoressa Christine Jenkins parlano di asma e di come gestirla in questo delicato periodo contraddistinto da una crisi sanitaria senza precedenti che sta investendo il mondo.

La Jenkins insegna Medicina Respiratoria presso il suddetto istituto specificano che non si sa se l’asma sia un fattore di rischio o no per il virus Sars-Cov-2. Virus che sta imperversando nel mondo. Ma consiglia caldamente di tenerla sott’occhio in maniera costante. Si sa che quella di tipo allergico è scaturita dall’infiammazione dell’albero bronchiale ed è indotta da allergeni come la polvere, il polline, il pelo di certi animali domestici e non solo.

Asma, i consigli della docente durante la pandemia

Ciò causa un restringimento delle vie respiratorie ed una produzione in eccesso da parte della mucosa. Da qui traggono origine tosse e difficoltà nella respirazione anche croniche. Per chi soffre di questa patologia il consiglio è quello di fare affidamento ai farmaci di riferimento, senza alcun abuso. Il salbutamolo è uno di questi e va preso attraverso apposito inalatore aerosol. Inoltre il medico curante fornisce delle precise disposizioni. Occorre anche verificare la validità dell’inalatore e controllare che sia in buone condizioni e non risulti scaduto. I nebulizzatori non sono un rimedio suggerito dalla scienza. Sempre secondo la Jenkins, tenere sotto controllo l’asma rappresenta un buon modo per ridurre qualunque tipo di contagio e di coinvolgimento diretto in tutto ciò che sta succedendo.

Anche lavarsi le mani e rispettare il distanziamento sociale richiesto è utile per evitare ulteriori complicazioni agli asmatici in merito alla specifica patologia della quale soffrono.