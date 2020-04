Giungono per i supermercati disposizioni ulteriori a seguito delle recenti decisioni intraprese dal Governo per contrastare l’attuale emergenza sanitaria.

Nel nuovo Dpcm, Giuseppe Conte ieri ha fatto sapere di avere prolungato “assumendomi tutte le responsabilità politiche”, le misure restrittive attualmente in corso fino al prossimo 3 maggio.

Una decisione che il premier definisce “difficile ma necessaria” e che è arrivata a seguito di diversi incontro con la squadra dei ministri, il comitato tecnico-scinetifico incaricato dal Governo, Regioni, province, comuni, sindacati, rappresentanti del mondo industriale. “Serve mantenere ancora le distanze sociali e seguire le misure di contenimento che fino ad oggi abbiamo dettato. Infatti stiamo avendo dei segnali in tal senso”. E durante l’ultimo discorso tenuto alla nazione sull’emergenza in atto, è emersa una serie di indicazioni che riguardano i supermercati.

Supermercati disposizioni, allungato l’orario di apertura: il motivo

Gli orari di apertura saranno allungati nel corso della seconda fase che dovrebbe partire subito dopo Pasquetta, lunedì 13 aprile. Inoltre per fare la spesa ci sarà bisogno di indossare i guanti monouso protettivi, con tutte le precauzioni del caso. Sarà anche indispensabile munirsi di gel disinfettante per le mani in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento. Ed i lavoratori dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine. Riguardo agli orari più lunghi, tale scelta arriva per evitare la formazione di lunghe code e quindi di assembramenti difficilmente gestibili.

E non finisce qui: c’è un’altra importante indicazione che riguarda la pulizia dei locali. Ess dovrà avvenire almeno due volte al giorno. Invece per quanto riguarda i piccoli negozi, gli ingressi saranno limitati ad una persona alla volta con percorsi diversi per entrate ed uscite, lì dove possibile.