Varoufakis, ex ministro delle finanze greco, commenta l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo attraverso un tweet:” Per l’Italia depressione permanente”

In questi giorni un po’ tesi per tutti, non mancano commenti di politici di altri Paesi europei. In particolare Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze della Grecia, ha commentato attraverso un tweet l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo. “Ed ecco qui: l’Italia e altri. Hanno accettato prestiti Mes che porteranno ad un’austerità rigorosa l’anno prossimo, a pietosi prestiti alle imprese della BEI, a un sistema pseudo-federale di ri-assicurazione contro la disoccupazione, oltre a qualche briciola di filantropia. In cambio si sono impegnati a una depressione permanente”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Juventus: Gigi Buffon rinnova ancora per un altro anno

Varoufakis e il commento sull’Italia

Parlando dell’Italia, l’ex ministro prevede un futuro all’insegna dell’austerità e descrive la situazione come uno scenario riprovevole: “Quelli che fino a poche ore fa dicevano che l‘Unione Europea sarebbe crollata senza gli eurobond ora celebrano la morte e la sepoltura…degli eurobond – commenta – E la loro sostituzione con i prestiti tossici del Mes che si aggiungono a debiti nazionali insostenibili?”. A chi chiede se i premier di paesi come Italia e Spagna siano ciechi, l’ex ministro greco risponde: “Non sono ciechi, ma i loro partiti dipendono completamente (per finanziamenti, promozione sui media e influenza) dall’oligarchia senza frontiere che si oppone a qualsiasi elemento come gli eurobond capace di deviare le risorse dai ricchi ai poveri. Seguite il denaro!”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Centrodestra convoca la Vigilanza Rai a seguito delle parole di Conte

A chi ricorda a Varoufakis l’esito delle sue battaglie, l’ex ministro risponde così: “Io sono stato sconfitto, ma almeno ho lottato – dice – Posso convivere con questo. Non posso accettare di arrendermi alle forze che stanno distruggendo l’Europa”.