Scuola, Varie le ipotesi. Sarà difficile riaprire, si pensa già ad una chiusura definitiva fino a settembre. Ecco tutte le informazioni

Quasi ufficiale: non si tornerà a scuola. A darne notizia è il sito di informazione Orizzonte Scuola che anticipa le future misure del Governo per l’emergenza coronavirus. La fase 2 è vicina, ma la riapertura delle scuole sembra essere sconsigliata dagli scienziati, poiché l’intero comparto interessa e smuove circa 12 milioni di persone. Quindi probabilmente l’anno scolastico si concluderà a distanza, come previsto dal piano B del MIUR. E’ possibile che anche il rientro a Settembre inizi a distanza.

La scuola ai tempi del Coronavirus

Cosa cambierà quest’anno riguardo agli esami? L’esame di terza media non si svolgerà e gli studenti verranno valutati dal Consiglio di classe, che terrà in considerazione anche un elaborato degli studenti. Invece l’esame di maturità 2020 si limiterà a un maxi colloquio orale del valore di massimo 60 punti. Intanto le lezioni online si sono fermate per la pausa pasquale e riprenderanno Mercoledì 15 aprile. Gli studenti attraverso la didattica a distanza riusciranno a terminare il programma e potranno continuare ad avere un contatto diretto ma virtuale con gli insegnanti.

Vale la stessa regola per le università. Esami e lezioni online. Questa è la scuola ai tempi del Coronavirus e probabilmente ci vorrà del tempo prima che tutto tornerà alla normalità a cui noi tutti siamo abituati.