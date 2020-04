La cioccolata è da sempre ritenuto un importante stimolatore dell’umore e, soprattutto durante la quarantena, può diventare un potente alleato per la salute.

È una Pasqua particolare quella che si trovano a vivere i milioni di italiani costretti in casa dalle norme per il contenimento del Covid 19 e anche con lo scopo di passare il tempo in tantissimi hanno riversato le proprie forze in cucina dedicandosi ai piaceri della gola. La bilancia sicuramente si sarà spostata un po’ verso destra e sarà anche per questo che in tanti hanno rinunciato all’acquisto delle classiche uova pasquali per non aggiungere ulteriori calorie alla propria dieta. Studi anche recenti hanno però dimostrato che forse, proprio per le conseguenze psicologiche che la quarantena comporta, non sarebbe invece un male ricorrere alle proprietà benefiche della cioccolata.

Proprietà nutrizionali della cioccolata

La cioccolata è un alimento gustoso dotato per fortuna anche di diverse proprietà nutrizionali che possono favorire e migliorare le condizioni psicofisiche di chi la assume. Fra gli elementi capaci di apportare tali benefici, prima fra tutti , vanno elencati i flavonoidi, che hanno dimostrato di essere dei potenti alleati contro lo stress ossidativo. Manon Khazrai, docente di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, Università Campus Bio-Medico di Roma, ha spiegato più nel dettaglio quali sono i fattori benefici della cioccolata dichiarando: “La cioccolata è un eccellente stimolante dell’umore grazie alla presenza di proteine, lipidi, glucidi, molti sali minerali, tutte le vitamine del gruppo B, la vitamina E, la vitamina K, la serotonina e le catechine”. I benefici della cioccolata però si spingono ancora oltre, grazie alla presenza degli antiossidanti di cui è ricco il cacao riesce a combattere naturalmente l’azione dei radicali liberi.

Alcune ricerche inoltre dimostrano che la teobromina e la caffeina contenuti della cioccolata riescono a migliorare la capacità di mantenimento della concentrazione.