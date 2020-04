A 42 anni Gigi Buffon decide di rinnovare con la Juventus per altri dodici mesi.

“Non smetto perché sto bene — ha spiegato Buffon a ‘Juventus.tv’ — e per avere rispetto dei sogni che avevo da bambino. A quell’età mi sarei emozionato anche se mi avessero detto che sarei diventato un portiere di serie C”. Il portierone bianconero dall’alto dei suoi 42 anni ha attraversato le ere geologiche del calcio: da Roberto Baggio a Mbappé passando per Francesco Totti, Zidane, Leo Messi e tutti e due i Ronaldo. Ora Gigi Buffon è pronto a superare le 647 presenze di Paolo Maldini in serie A (che già ha eguagliato) e a festeggiare il ventennale del matrimonio con la ‘Vecchia Signora‘ (con, ovviamente, la parentesi del Paris Saint Germain in mezzo) ancora nei panni del calciatore, anzi del portiere.

“Gigi Buffon è fuori concorso”

A 42 anni Buffon è ancora importante per la Juventus, in campo, nello spogliatoio e da uomo immagine (come nella campagna di beneficenza a sostegno della Croce Rossa, con la mascherina tricolore, con Ronaldo e Lapo Elkann). Ciò viene sottolineato dalle parole del suo preparatore alla Juve, Claudio Filippi: “Il ruolo di Gigi è quello di portiere più forte della storia del calcio. Gigi è l’unico che è riuscito a percorrere più periodi sempre ad alti livelli. C’era il dualismo con Dida, Julio Cesar, Kahn, Casillas, Neuer… Lui c’è sempre. E questo dimostra la sua grandezza”.

“Quando ce l’hai davanti – conclude Claudio Filippi – ti rendi conto che effettivamente è molto diverso dagli altri portieri. Il suo segreto? La sua grande dote è quella mentale. Lui è fuori concorso. E gli altri portieri riconoscono questa diversità”.