Meteo Italia: peggioramenti in arrivo dopo Pasqua e Pasquetta

Meteo Italia: anticiclone a Pasqua con temperature fino a 27°, peggiorno dopo le feste. Ecco come cambia il tempo la prossima settimana

Il sole splende in questi giorni di quarantena. Ma se Pasqua sarà una giornata all’insegna del caldo con temperature alte fino a 27° e cieli sereni soprattutto al Centro-Nord, Pasquetta non si smentisce e, come al solito, le condizioni del meteo cambieranno radicalmente il Lunedì dell’Angelo. L‘anticiclone africano che, ormai da una settimana, ha messo radici sul nostro Paese, si tratterrà ancora per qualche giorno. Domenica sarà anche più calda per un ulteriore contributo sub-tropicale che farà aumentare ulteriormente le temperature.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Pasqua blindata per gli italiani: Cosa si può fare e cosa no

Meteo Italia: novità in arrivo

La Pasqua blindata sarà la più calda degli ultimi anni, ma a Pasquetta arriveranno le piogge. Il meteo cambierà radicalmente su gran parte delle regioni a causa di un’area di instabilità in arrivo da ovest. Un tappeto di nubi coprirà Sardegna e Centro-Nord e, dal pomeriggio, arriveranno anche le prime piogge che, dall’Isola, si estenderanno a Piemonte, Liguria, Emilia e Toscana. Maggiori schiarite al Sud dove le nubi aumenteranno soltanto in serata. Il clima rimarrà sempre piuttosto mite ma, a causa della copertura nuvolosa, le temperature massime subiranno un calo intorno ai 4-5 gradi al Centro-Nord mentre rimarranno stazionarie al Sud. Il peggioramento di Pasquetta si manifesterà anche martedì soprattutto sulle regioni centrali ed in parte del Sud dove i cieli saranno molto nuvolosi e si avranno acquazzoni sparsi. Su queste zone le temperature subiranno un ridimensionamento mentre tornerà a splendere il sole al Nord.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Estate 2020: “Le spiagge dovranno essere mezze vuote”

Il maltempo sarà solo una breve pausa: l‘alta pressione africana tornerà da mercoledì in poi con nuove giornate soleggiate ed un clima più simile ad un maggio inoltrato.