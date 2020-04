L’infettivologo Galli: “Vi spiego dove sono i nuovi focolai, ma c’è una buona notizia“



Massimo Galli, il noto infettivologo, dall’Ospedale Sacco ha lasciato alcune dichiarazioni a La Stampa. “I dati oscillano in base al numero dei tamponi e là fuori ci sono 10 volte i positivi accertati, che continuano a spargere il virus anche tra i parenti durante le festività”. Per quanto riguarda i focolai, però, ha una buona notizia: “se ne creano tanti a domicilio, ma per fortuna portano a forme mite della malattia. Da una settimana i casi sono meno gravi e non portano pressioni sugli ospedali.”

Galli dice la sua sul virus in Italia

Purtroppo, anche se non possiamo vivere come vogliamo il giorno della Pasqua, l’allungamento della quarantena è stato positivo. In questa occasione la gente sarebbe uscita di casa per andare a messa e per andare a festeggiare la Pasquetta e sarebbe stato davvero pericoloso.

Massimo Galli dice una sacrosanta verità: lì fuori c’è tanta gente che ha contratto il virus e che non lo sa, o non ha fatto il tampone, o semplicemente non se n’è accertato. I dati non possono no mai essere completamente precisi. Dunque bisogna stare attenti e non rischiare di contrarre il virus che potrebbe avere addosso chiunque, anche chi sta dietro di noi alla cassa del supermercato.

Speriamo dunque che questa emergenza passi presto, così possiamo tornare dai nostri cari e ritornare alla nostra vita di sempre. Fin quando non scendiamo a compromessi e facciamo sacrifici, la quarantena continuerà ad allungarsi ad oltranza. Bisogna fare qualche sacrificio adesso per poter stare bene oggi ma soprattutto domani.