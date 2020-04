Whatsapp, la celebre app di messaggistica istantanea, ha introdotto una comoda novità per chiamate e videochiamate.

Whatsapp introduce un’importante e comoda novità per chiamate e videochiamate di gruppo. L’upgrade mira a migliorare il servizio, che, soprattutto in questo ultimo periodo, ha avuto un forte stress del server, a causa dell’uso simultaneo da parte degli utenti. Inoltre, attualmente, è uno dei mezzi più efficaci per sentire e vedere amici e parenti. Whatsapp ha dato l’annuncio della nuova funzione sul proprio profilo Twitter in cui ha specificato che questa modifica riguarda gruppi di quattro persone al massimo. Quindi una cerchia ristretta di gruppi, dato che la maggior parte hanno più membri.

LEGGI ANCHE -> Cioccolata in quarantena, un importante alleato per lumore

Whatsapp: la novità per chiamate e videochiamate

Adesso, quando si effettua una chiamata o una videochiamata, basterà premere la cornetta o la telecamera e non apparirà la schermata con cui selezionare i partecipanti ma saranno compresi automaticamente nella chiamata tutti i membri di quel determinato gruppo. Un passaggio in meno dunque, che nella sfera della tecnologia è sempre cosa gradita. Per il momento però non sarà possibile usufruire del sistema di velocizzazione per le chiamate su Whatsapp Desktop, per cui la procedura rimane quella vecchia. Ci sarebbe una maniera per ovviare al problema ma è abbastanza complicata e cioè usare un emulatore per Android.

LEGGI ANCHE -> Lady Diana e la lettera prima di morire per William e Harry

Lo stesso discorso vale per i gruppi con più di quattro persone che, almeno fino a un nuovo upgrade, non potranno fruire del vantaggio della velocità per le chiamate e le videochiamate su Whatsapp.