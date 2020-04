Arrivati al terzo giorno dopo la conferenza stampa di Conte la polemica non si placa e Palazzo Chigi interviene con una comunicazione dall’ufficio stampa.

Palazzo Chigi difende la scelta del presidente del Consiglio dei Ministri, con una comunicazione attraverso il proprio ufficio stampa, di contrastare con durezza le fake news di Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul Mes, che “rischiavano di alimentare divisione nel Paese e di danneggiarlo”. Viene inoltre smentito che la richiesta di “reti unificate” sia partita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le comunicazioni di Conte. Durante la conferenza stampa del 10 aprile Giuseppe Conte “come ogni volta – spiega l’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio – ha illustrato i provvedimenti adottati, ha spiegato e chiarito i fatti più rilevanti e ha risposto a tutte le domande dei giornalisti, tanto sull’emergenza Coronavirus quanto sul Mes. Nell’occasione ha smentito vere e proprie fake news che rischiavano di alimentare divisioni nel Paese e di danneggiarlo, compromettendo il senso di comunità, fondamentale soprattutto in questa fase di emergenza”.

“Non c’è stata nessuna conferenza a reti unificate”

“Gli interventi del premier Giuseppe Conte – spiega ancora l’ufficio stampa – si sono sempre fatti con le consuete modalità e, in particolare, nella forma di conferenze stampa, fatta eccezione per alcuni casi. Fin dall’inizio del primo mandato del Presidente Giuseppe Conte, dal giugno 2018, Palazzo Chigi trasmette il segnale audio video in HD mettendolo a disposizione di tutti e di tutte le reti televisive, le quali decidono liberamente se e cosa mandare in onda sui propri canali”.

“Lo stesso è avvenuto in occasione delle dichiarazioni alla stampa di sabato 21 marzo (per le quali alcuni hanno parlato, del tutto impropriamente, di ‘diretta facebook’) e della conferenza stampa di venerdì 10 aprile (per la quale alcuni, anche qui del tutto impropriamente, hanno parlato di discorso alla nazione a reti unificate). Non c’è stata alcuna Conferenza Stampa a reti unificate – conclude l’ufficio stampa di Palazzo Chigi -“.