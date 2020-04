Spagna verso la riapertura: riaprono alcune attività produttive, video

Spagna verso fase 2: nonostante sia il secondo Paese al mondo per numero di contagi, sarebbe prevista la riapertura di alcune attività produttive, video.

La Spagna, secondo Paese al mondo per numero di contagi da coronavirus, avrebbe deciso di avviare la seconda fase prevedendo la riapertura di alcune attività produttive non essenziali. Attualmente, il Paese iberico conta 166.831 casi rimandendo il secondo Paese al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti.

Spagna verso la fase 2: riaprono alcune attività non essenziali

Mentre in Italia, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato la proroga delle misure di sicurezza fino al 3 maggio, in Spagna si stanno avviando verso la seconda fase. Il governo di Pedro Sanchez avrebbe deciso di riaprire alcune attività produttive non essenziali.

Imponendo rigidissime misure di sicurezza sanitarie, la Spagna avrebbe deciso di riaprire alcune attività non essenziali, come uffici, edilizia e industria. La scelta del Governo Spagnolo di dare il via alla Fase 2 avrebbe scatenato importanti critiche da parte delle autorità sanitarie e territoriali.

In Spagna, comunque, dove il numero dei decessi è diminuito con 517 morti nell’ultimo giorno, il dato più basso dal 24 marzo a causa dell’emergenza coronavirus, resteranno chiuse le scuola e i luoghi di assembramento come ristoranti, bar, palestre, cinema, teatri e così via.