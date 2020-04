Benedetta Rossi asfalta Twitter: le dure parole per gli haters

Non c’è niente da fare: quando dimostri di avere carattere e difficoltà, attiri l’attenzione della gente. Che sia attenzione positiva o negativa. Questo è quanto accaduto a Benedetta Rossi, la famosa cuoca che da diverso tempo ci delizia con le sue ricette. A quanto pare non è brava solo in cucina ma anche sui social, e proprio sul suo profilo di Twitter ha sbottato rispondendo a degli haters che l’hanno insultata pesantemente.

Le parole dure della cuoca hanno diviso gli utenti del social network: c’è chi ha apprezzato questa sua asfaltata, complimentandosi e dandole ragione. E c’è chi, invece, si è sentito offeso dal fatto che Benedetta abbia fatto di tutta l’erba un fascio. Tra pareri contrastanti, è finita dritta in tendenza su Twitter.

Michael Jackson è vivo? La foto pubblicata dalla figlia lo incastra –> LEGGI QUI

Benedetta Rossi risponde agli insulti degli haters

non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB…Alla faccia del cazzo a me sembra un ritrovo di bulli frustrati …comunque stacce fratè…il cretino sei tu — Benedetta Rossi (@homemadebybenny) April 13, 2020

“Non potete capire quanto mi infastidisce sta cretina. La sua falsa ingenuità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra ce**a” ha scritto l’haters, inconsapevole di quanto sarebbe successo da lì a poco.

Benedetta, infatti, ha risposto subito a tono: “Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di Facebook, alla faccia del c***o a me sembra un ritrovo di bulli!”

Influencer italiana muore prima di un intervento di chirurgia plastica –> LEGGI QUI

È stata perfino accusata di non essere lei a gestire il profilo ma qualcun altro. A questo proposito, ci ha tenuto a precisare di essere lei, scrivendo anche con un pizzico di ironia: “se volete potete venire a casa mia a controllare”.