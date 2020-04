Silvio Berlusconi:” Non è il momento della polemica”

Silvio Berlusconi si oppene alla Lega e a Fratelli D’Italia: “Errore clamoroso non usare il Mes”. Per il Cavaliere non è il momento di discutere

Silvio Berlusconi scende in campo a dire la sua riguardo alla situazione di emergenza sanitaria, politica e economica che il Coronavirus ha provocato. In un intervista, avvenuta tramite collegamento telefonico, per la trasmissione DiMartedì, il Cavaliere ha soffermato l’attenzione sull’Unione Europea. “Sarebbe un errore clamoroso dire all’Europa faremo da soli – ha spiegato – e rinunciare ai 36-37 miliardi senza condizioni per finanziare il nostro sistema sanitario, tra l’altro a tassi inferiori a quelli di mercato. Quindi dobbiamo assolutamente non dire di no al Mes”.

Silvio Berlusconi, si oppone a Salvini e Meloni

“Non è questo il momento della polemica politica: è il momento di rimboccarci le maniche e lavorare tutti insieme”. Afferma il Cavaliere. Berlusconi si riferisce in particolare a Salvini e Meloni che circa una settimana fa hanno cercato di contrastare le scelte del Premier Conte. E anche in un momento delicato come questo, non rinunciano a creare tensioni politiche. Intano il Cavaliere, in quarantena a Nizza, conclude: “Non sta a me giudicare gli altri. Noi sin dal primo giorno abbiamo detto che in una situazione di assoluta emergenza una opposizione responsabile non fa ostruzionismo – spiega – ma anzi si stringe attorno alle istituzioni ed è quello che stiamo facendo, siamo critici nei confronti del governo, vediamo tanti errori e lo diciamo, ma non è questo il momento della polemica politica“.

Intanto il Cavaliere afferma che gli eurobond non sono la soluzione perché servono subito almeno 100 miliardi di euro. La recessione incombe.