Australia, un uomo tenta di restituire centinaia di prodotti che ha preso all’inizio della pandemia. Il Direttore: “Comportamento vergognoso”

In Australia un rivenditore locale ha raccontato all’Abc l’avventura avvenuta in un supermercato pochi giorni fa. Un uomo australiano ha tentato di restituire migliaia di dollari di merce a un supermercato locale dopo averle assalite e accumulate nei momenti di panico all’inizio dell’espandersi del coronavirus. Tra i beni che da restituire, per ottenere un rimborso, si contano 132 confezioni di rotoli di carta igienica e 150 flaconi da un litro di disinfettante per le mani. Il valore stimato della merce coinvolta ammonta a circa 10.000 dollari. Il supermercato interessato è Drakes Supermarkets, di Adelaide e il direttore reputa il comportamento dell’uomo vergognoso.

Australia, uomo chiede il rimborso al supermercato

L’uomo si sarebbe pentito del gesto compiuto all’inizio della pandemia. Ma il Direttore della catena di negozi, John-Paul Drake, ha dichiarato all’emittente australiana Abc che un comportamento del genere è assolutamente vergognoso, e che è per motivi di questo tipo che sta pensando, in collaborazione con altre catene di supermercati, di introdurre un limite di acquisto sui prodotti essenziali come carta igienica e disinfettante per le mani. Inoltre l’uomo faceva parte di un gruppo di accumulatori seriali che voleva approfittare della situazione comprando più prodotti essenziali possibili per poi rivenderli su internet. Purtroppo per lui, le catene di vendita online come Ebay ed Amazon sono intervenute a dare un taglio alla rivendita di prodotti riguardanti il coronavirus, e non è così riuscito a vendere la merce online.

“Non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione del genere”, ha concluso il direttore.