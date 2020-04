“Dal Veneto la chiave di volta, il farmaco per il tumore alla prostata”: il governatore Zaia ha annunciato un’intuizione avuta dal professor Pagano.

Il covid-19 continua a diffondersi in Italia anche se il trend, stando alle parole del capo della protezione civile, si conferma discendente. Nel nostro paese ci sono attualmente 106.607 casi positivi con un incremento di 1.189 rispetto a ieri. Il numero dei morti continua ad aumentare: sommando i 525 decessi delle ultime 24 ore, il totale ora ammonta a 22.170 persone. Fin dall’inizio dell’emergenza, gli esperti stanno lavorando per cercare una cura efficace contro il coronavirus. In ogni paese si stanno sperimentando farmaci di natura diversa mentre in Italia sta avendo ottimi risultati la cura con il Tocilizumab. Il governatore del Veneto Luca Zaia, tuttavia, ha fatto un importante annuncio a margine della conferenza stampa pomeridiana.

LEGGI ANCHE –> La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio aggiornato al 16 aprile

Cura per il covid-19, l’importante annuncio di Zaia

Dal Veneto arriva una nuova speranza per la lotta contro il coronavirus. Il governatore Luca Zaia ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in cui ha parlato di uno studio italia condotto su un farmaco usato nella cura contro il tumore alla prostata. “Vi do una notizia: verrà pubblicato uno studio sul ‘The New England Journal of Medicine’ della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata in collaborazione con l’Università di Padova e la Regione Veneto per un’intuizione avuta dal professor Pagano”. Zaia ha spiegato che, secondo lo studio, l’enzima che infetta le cellule è lo stesso che viene bloccato dai farmaci per curare il tumore alla prostata. Si è notata una seria correlazione tra i casi trattati per tumore alla prostata ed il coronavirus. “Questa rischia di essere veramente la chiave di volta”, ha esclamato il governatore della regione Veneto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Starace, “Riapertura? Si devono considerare le differenze tra le regioni”

La soluzione, va detto, non è ancora stata trovata: nonostante l’annuncio di Zaia, bisognerà ora partire con le sperimentazioni cliniche.