Justine Mattera posta su Instagram uno scatto alquanto provocante e racconta le sue attività durante la quarantena.

Justine Mattera ha quasi 49 anni ma riesce ancora a mantenersi in gran forma. La showgirl è nata a New York ma si è trasferita in Italia dal lontano 1994 lanciandosi subito nel mondo dello spettacolo. La soubrette americana naturalizzata italiana continua a postare su Instagram scatti alquanto bollenti in cui mette in risalto le sue curve. Il suo profilo social può vantare più di 402mila followers che vengono incantati quasi tutti i giorni dalle sue foto. Poche ore fa Mattera ha postato una foto in bianco e nero alquanto provocante con una scollatura da brividi.

Justine Mattera da brividi su Instagram

Justine Mattera vive e lavora in Italia dal 1994. L’ex moglie di Paolo Limiti – un matrimonio durato appena 2 anni- è convolata per le seconde nozze con l’imprenditore Fabrizio Cassata. La donna ha avuto anche due figli. Ogni giorno la nativa di New York posta su instagram delle foto molto accattivanti e conquista numerosi commenti. Qualche ora fa la 48enne ha pubblicato sul noto social network una foto pazzesca, con tanto di décolletè in bella vista. Lo scatto è accompagnato da alcune righe in cui la Mattera ha scritto le attività che svolge in quarantena, come le pulizie, gli allenamenti, la spesa, lo smartworking e la cucina.

Inutile dire che il post ha raccolto numerosi commenti. Tantissimi complimenti da parte degli uomini e tanta ammirazione da parte di alcune donne.