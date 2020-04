Fase 2 Lombardia, il sindaco di Milano non è convinto del programma delle 4 D definito dal governatore Fontana.

Il governo, per ridurre la diffusione del nuovo covid-19, ha prorogato le misure restrittive fino al prossimo 3 maggio. Il 4 maggio potrebbe essere la data della riapertura del Paese con la ripartenza per diverse attività economiche. Il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana -la regione italiana più colpita dal virus- sta lavorando per mettere a punto un programma ideale per la ripartenza. La Regione ha chiesto la ripresa delle attività produttive a partire dal 4 maggio con in mente un programma basato sulle 4 D: distanza, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha attaccato il piano della Lombardia.

Fase 2 Lombardia, sindaco di Milano contro il piano delle 4 D

Giuseppe Sala, nel consueto video messaggio, ha attaccato la Regione per il piano sulla ripartenza prevista per la fase 2. Il sindaco di Milano ha spiegato di non essere contrario ad una riapertura ma spera in una pianificazione. Come se non bastasse, Sala ha definito come “slogan” il piano delle 4 D di Attilio Fontana basato su distanza, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi. Inoltre il sessantunenne si è posto anche alcuni interrogativi. “La settimana scorsa al termine di una videoconferenza con Regione Lombardia mi è stato detto che la situazione a Milano è molto preoccupante e mi hanno chiesto di immaginare ulteriori strette. Ieri l’annuncio: riapriamo il 4 maggio. Ma cos’è successo ieri?”.

Sala ha avuto da ridire su tutte le 4 D previste nel piano: il sindaco di Milano si chiede se sarà possibile effettuare dei test ai lavoratori prima del 4 maggio e se ci saranno mascherine per tutti i cittadini.