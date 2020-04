Il tè verde è da sempre considerato un elisir di lunga vita anche se non è certo che ci sia una correlazione fra una migliore salute e la sua assunzione.

Il tè, dopo l’acqua, è la bevanda più consumata al mondo. Spesso viene proposto come una vera manna dal cielo per la cura e il benessere del proprio corpo, sopratutto riferendosi a quello verde. In realtà non è facile capire quanti e quali benefici effettivamente riesca a regalarci. Nel tè verde si trovano ad esempio le catechine che sono degli antiossidanti della famiglia dei polifenoli, che da sempre sono state usate come i principali elementi benefici della bevanda, in realtà una recente ricerca condotta dagli esperti dell’Efsa (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) avrebbe dimostrato che le catechine potrebbero avere dei possibili effetti sul fegato. Il problema in realtà sarebbe legato all’assunzione, in quanto le catechine presenti nel té verde, o in bevande simili, di per sé non comporterebbero nessun tipo di rischio ma se assunte come integratori alimentari con dosi pari o superiori agli 800 mg al giorno allora potrebbero portare un danno all’organismo.

Le ricerche sul tè verde

Tali ricerche sembrerebbero quindi sfatare il mito che bere 2 o 3 tazze di tè al giorno riuscirebbe addirittura ad allungare la vita. Secondo il geriatra Nicola Veronese, ricercatore dell’Unità Locale Socio Sanitaria 3 Serenissima di Venezia, sarebbe difficile affermarlo con sicurezza: “Gli studi finora condotti sono osservazionali, si osservano cioè le associazioni fra il consumo di tè e le malattie oppure la morte ipotizzando che possa esserci una relazione di causa-effetto. Questo tipo di studi hanno diverse limitazioni – continua il dottore – innanzitutto perché non si possono introdurre tutti i possibili fattori confondenti nelle analisi. Diciamo che si osservato che chi assume maggiormente il tè ha un minor rischio di mortalità e di sviluppare determinate malattie.

Ovviamente però non siamo in grado di affermare con certezza se questo dipenda dal fatto che si sia bevuto o meno il tè.