Santobono, l’allarme: “A causa dell’emergenza Covid bambini arrivano tardi”„. In alcuni casi non riescono a salvarli. Incide la paura del Covid

L’emergenza coronavirus può fare vittime anche indirette. E’ il terribile epilogo di una situazione che si sta ripetendo all’ospedale Santobono di Napoli. Il nosocomio dedicato ai bambini, denuncia i ritardi dei ricoveri. Ciò avviene a causa della paura del Covid-19, secondo i dirigenti dell’ospedale: “Si tratta di bambini con malattie molto gravi per i quali, probabilmente, avremmo potuto fare qualcosa in più”. Carmine Pecoraro, direttore del dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’ospedale pediatrico, lancia l’allarme denunciando gli scarsi accessi al pronto soccorso è l’allarme di Pecoraro”.

Bambini arrivano tardi in ospedale: l’allarme e il messaggio dal Santobono

Una problematica grave che va arrestata. I genitori rischiano di compromettere ogni cura temendo il ricovero in ospedale per il coronavirus. “Attualmente – prosegue – abbiamo una bambina con un linfoma gravissimo, è in rianimazione. Ha un percorso di ‘doctor shopping’, di peregrinazione sul territorio che ne ha ritardato l’accesso al pronto soccorso dove, verosimilmente, la diagnosi sarebbe stata fatta in maniera più tempestiva”. Si tratta, in sostanza, di bambini con gravi patologie che rischiano grosso ritardando l’arrivo al pronto soccorso. Il problema è la paura secondo Pecoraro perchè gli accessi si sono nettamente ridotti dall’inizio dell’emergenza.

Poi lancia un monito ai genitori dei bambini: “Il messaggio generale che voglio mandare è che in caso di bambino critico non si deve avere remora a venire al pronto soccorso del Santobono perché noi garantiamo percorsi separati e in sicurezza“.