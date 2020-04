Tragedia nel cinema: muore attore de “Il Padrino”

È morto Mario Giacinto Donatone, noto attore del cinema italiano. Diventato conosciuto a livello internazionale dopo aver interpretato il ruolo di “Mosca” nel film Il Padrino – Parte III. Il sicario che uccise la figlia di Michel Corleone, interpretati da Sofia Coppola e Al Pacino. La notizia è stata confermata dal sito IMDB.com. L’attore, da tanto tempo, aveva problemi di salute. Dunque è scomparso all’età di 86 anni, lasciando la moglie Dora e il figlio Angelo.

La Casa di Carta: svelati i cachet degli artisti –> LEGGI QUI

Aveva interpretato Mosca nel film Il Padrino

Era nato a Tripoli il 9 giugno 1933. Donatone arrivò in Italia al termine della seconda guerra mondiale, entrando presto a far parte del mondo del cinema e del teatro. Fu attore, regista, autore e presentatore, ha interpretato oltre 150 film e lavorato con importanti registi. Della sua esperienza con Il Padrino raccontò che il celebre regista Francis Ford Coppola rimase entusiasta del suo provino e che i suoi iniziali sette giorni di contratto diventarono poi 77, spalmati nell’arco di dieci mesi tra l’Italia e gli Stati Uniti. Nel 2010, in occasione del Roma Fiction Fest, ebbe modo di rivedere Andy Garcia, appellandolo con un affettuoso “figlio ‘e ndrocchia”.

Per i fratelli Corbucci Mario diventò una presenza assidua, partecipando a decine di film diretti da Segio. Insomma, ha avuto una carriera lunghissima e piena di soddisfazioni. Lascia questo mondo dopo che per anni, con il suo talento nella recitazione, è stato capace di lasciare un segno indelebile che difficilmente andrà via.

Lady Diana: l’eredità lasciata ad Harry e Meghan –> LEGGI QUI

Numerosi messaggi di cordoglio sui social per l’attore amato. La famiglia ha tutta la solidarietà degli ammiratori che per anni hanno seguito lui e la sua carriera.