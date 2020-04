Il professor Giovanni Rezza, epidemiologo e dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità, traccia un quadro della possibile situazione virus per maggio.

Secondo l’epidemiologo Giovanni Rezza, dirigente di spicco dell’Istituto Superiore di Sanità, il virus a maggio non dovrebbe scomparire. Il tutto nonostante i dati attuali indichino una decrescita in Italia di quelli che sono i casi di contagio e di decesso ad essi connessi. Il professor Rezza afferma nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede dell’Iss quanto segue. “Il trend di decrescita c’è, ma il virus non sta sparendo. Ora è importante considerare la data della comparsa dei sintomi”. Rezza, che dirige il reparto di Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, è certo che il mese prossimo non verrà centrato l’obiettivo fondamentale degli zero casi. A suo dire, il Covid continuerà comunque a circolare seppure a bassa intensità. “Non abbiamo raggiunto un picco vero e proprio. I dati ci dicono che non c’è una massa a sufficienza di popolazione che si è infettata”.

LEGGI ANCHE –> Brusaferro (ISS) sulla pandemia | “Ho una bella notizia per tutti”

Virus maggio, per Rezza dell’Iss non sparirà: “E niente zero casi, serve ancora attenzione”

Questo è accaduto per merito dell’isolamento sociale e del blocco totale imposto a tutta Italia. Ma la stragrande maggioranza della popolazione è potenzialmente soggetta al contagio. Qualora la soglia di attenzione dovesse diminuire, c’è il rischio concreto per il professor Rezza di rivivere l’emergenza nel suo stato peggiore, come era due mesi fa.