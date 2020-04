Il dottor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, parla della situazione raggiunta dall’Italia nella pandemia in merito ai contagi

Il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, riferisce alcuni dati importanti in merito all’emergenza sanitaria in corso in Italia. “Ad oggi, 17 aprile 2020, risultano esserci 160mila individui con tampone positivo”.

“Stiamo notando che le persone con i sintomi della malattia stanno calando di numero. La curva è in fase decrescente in tutta Italia”. Parole che Brusaferro ha rilasciato nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede stessa dell’Iss. E nel corso della quale ha spiegato quale sia attualmente lo stato delle cose dell’emergenza. “Nel nostro Paese ci sono diversi livelli di circolazione. Lo si evince dai dati in nostro possesso”. C’è quindi una differenza anche marcata tra le diverse regioni italiane in merito alla diffusione del virus.

Brusaferro: “C’è una decrescita della curva dei contagi”

La notizia del calo di contagi è quindi effettiva. Ma questo non vuol dire potere rilassarsi. Occorrerà osservare le regole di distanziamento sociale – che stanno di fatto funzionando – ancora per altre settimane. Intanto si era parlato di via libera a breve per l’accesso ai parchi pubblici. Una tematica che pure richiede responsabilità e buon senso, soprattutto da parte della politica. Il ministro Elena Bonetti, che detiene il dicastero per le Pari Opportunità e la Famiglia, afferma: “Non possiamo continuare a dire di restare in casa fin quando non sparirà il virus. Altrimenti sarà così per anni”.

“Serve riorganizzare la nostra vita evitando di esporre al pericolo di contagio le categorie della società più fragili. Dobbiamo garantire i diritti delle persone. Il governo sta lavorando per una profonda riorganizzazione”.