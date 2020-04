Tragedia in un appartamento: ragazzo muore dopo litigio con la fidanzata

Un ragazzo di 28 anni è morto ieri in provincia di Piacenza dopo aver sferrato un colpo ad una porta di vetro, al culmine di una lite con la compagna. Su quanto accaduto indagando i carabinieri.

Dramma nella tarda serata di ieri, giovedì 16 aprile, in provincia di Piacenza. Un ragazzo di 28 anni, Giorgio Simone, è deceduto ad Ancarano, frazione del comune di Rivergaro. Secondo una prima ricostruzione, il 28nne, dopo un litigio con la compagna, preso dalla rabbia, avrebbe sferrato un colpo ad una porta di vetro. Un frammento di quest’ultima lo avrebbe raggiunto recidendogli l’arteria femorale. Immediatamente la fidanzata, infermiera, ha contattato i soccorsi ed ha prestato le prime cure al ragazzo, che purtroppo è deceduto durante il trasporto in ambulanza. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Leggi anche —> Drammatico incidente stradale in motorino: muore giovane ragazzo

Piacenza, ragazzo sferra un calcio ad una porta di vetro dopo una lite con la compagna: morto durante il trasporto in ospedale

Un ragazzo di 28 anni è morto nella tarda serata di ieri a ad Ancarano, frazione di Rivergaro, in provincia di Piacenza. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, il 28enne Giorgio Simone, al culmine di una presunta lite con la compagna, avrebbe sferrato un calcio violento ad una porta di vetro della camera da letto. In seguito al colpo, un frammento di vetro avrebbe raggiunto il ragazzo, operatore socio sanitario di Montesano Salentino (Lecce), recidendogli l’arteria femorale. La fidanzata, infermiera, ha subito contattato i soccorsi ed ha prestato le prime cure al giovane. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma purtroppo per il 28enne, che aveva già perso molto sangue, non c’è stato nulla da fare e sarebbe morto durante il trasporto in ospedale. Accompagnata in ospedale, come riferisce la redazione di Fanpage, anche la donna in stato di shock per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri della stazione di Rivergaro e quelli della compagnia di Bobbio che adesso stanno conducendo le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto all’interno dell’abitazione.

Leggi anche —> Orrore in mattina: ritrovato cadavere di una donna scomparsa

Come riferisce Fanpage, i contorni della vicenda sono, difatti, tutti da chiarire. Sulla salma sarebbe stato già disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso.