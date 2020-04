L’attrice e modella italiana, Fiammetta Cicogna apparsa nell’ultima puntata della fiction “Doc”, solleva tutti i dubbi sull’immagine del seno rifatto

Fiammetta Cicogna nota conduttrice della tv italiana è conosciuta come la protagonista del panorama sublime che offre la natura disegnata da “Wilde Oltrenatura”. Negli ultimi giorni l’influencer tra le più cliccate sui social è apparsa sugli schermi nelle vesti di paziente dell’ospedale della fiction “Doc – Nelle tue mani”. La serie Tv capitanata da Luca Argentero ha fatto un boom di ascolti non indifferente, facendo perno sul periodo di quarantena forzata. Ed è proprio in questo frangente che vediamo la Cicogna apparire nelle vesti di attrice dell’ultimo capitolo della fiction che la ritrae distratta dal mondo social e incurabile delle sue condizioni di vita.

L’aspetto fisico di Fiammetta distoglie l’attenzione dei telespettatori dalle gesta dei medici protagonisti. Gli spettatori della fiction mettono in dubbio la sua identità a causa del seno rifatto della donna, apparso fuori dal normale. In tanti si interrogano su come mai questa scelta in vista della presentazione sul grande schermo.

Fiammetta Cicogna mette a tacere i dubbi, ispirandosi a Chiara Ferragni

L’inesperienza della Cicogna nelle vesti di attrice nel telefim “Doc-Nelle tue mani” è stata sottolineata dalla donna stessa che afferma di aver preso lezioni e consigli utili da Chiara Ferragni. Il copione recitato nella fiction da Fiammetta deve i suoi meriti proprio ad una delle big del panorama social. Dalla Ferragni, la modella dal fascino solare ha catturato nel migliore dei modi l’attitudine di svampata, accalappiando persino due medici protagonisti che hanno esternato la sua icona. La malizia, però, non è stato oggetto messo in risalto solo dai protagonisti della fiction. Al pubblico non è sfuggito il piccolo dettaglio sul seno rifatto. La questione è andata approfondendosi sui social per coloro che hanno pensato che la Fiammetta abbia fatto ricorso ad un intervento di chirurgia plastica.

Ipotesi prontamente smentita dalla stessa Cicogna che ha giustificato il motivo della metamorfosi fisica dovuta alla nascita delle due gemelle avute dal compagno Hirschmann. Il mistero svelato da Fiammetta, dunque, è legato ad un parto di fresca stagionatura, ora in fase di allattamento per i suoi due bebè.