Canale 5 ripropone l’intervista a Luca Argentero ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo con la compagna Cristina Marino in dolce attesa.

Luca Argentero insieme alla compagna Cristina Marino sono i protagonisti dell’intervista a Verissimo trasmessa al pubblico di Canale 5 nel mese di febbraio. Purtroppo la fortunata trasmissione condotta da Silvia Toffanin ha dovuto interrompere la sua programmazione a causa dell’emergenza coronavirus e in questi giorni Mediaset ha pensato bene di riproporre alcune fra le interviste più apprezzate.

L’intervista a Luca Argentero

Alla padrona di casa Luca Argentero ha raccontato la sua visione della vita che è caratterizzata dal desiderio di non avere rimpianti: “Spesso mi sono chiesto come ho fatto a fare cose tanto bizzarre nella mia vita e mi sono detto ho avuto follia e pazzia altrimenti non si spiega. Se ho un dubbio a prescindere dico sì – racconta l’attore – non voglio avere il rimpianto di non aver fatto, vorrei che un giorno guardandomi indietro possa sentirmi felice della mia vita, voglio che le mie giornate siano sempre piene. Sono una persona che vede il bicchiere mezzo pieno. Sono riservato e sabaudo, non mi piace parlare di cose personali ma penso al matrimonio – ha confessato Argentero – Cristina mi sopporta a credo che sia un ottimo motivo per sposarsi”. Riguardo al suo rapporto con le donne aggiunge l’attore: “Rivendico il diritto di offrire la cena alla mia compagna o comunque ad una signora che è a tavola con me, non voglio fare differenze di genere verso le donne, è solo una mia osservazione personale.

Cristina Marino ha poi ricordato la nascita della loro relazione: ” Non pensavo di fare l’attrice nella vita, poi il film di Natale me l’ha cambiata. Io e Luca non dovevamo incontrarci ma ci siamo conosciuti la sera al ristorante ed è stato un colpo di fulmine”.