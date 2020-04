Il Ministero dell’istruzione ha deciso: scuole chiuse fino a settembre ma gli esami di maturità si svolgeranno regolarmente anche se a distanza.

Le misure di contenimento contro il coronavirus hanno impedito a milioni di studenti di continuare le proprie lezioni fra i banchi di scuola e senza la possibilità di una rapida ripresa delle attività scolastiche che sono continuate con la didattica a distanza, il problema principale è diventata le modalità di svolgimento degli esami di maturità. Dopo vari indiscrezioni con ipotesi fra le quali era addirittura balenata l’ipotesi che gli esami di maturità saltassero per quest’anno assicurando la promozione a tutti è finalmente arrivato il decreto del ministero dell’istruzione che ha sciolto definitivamente qualsiasi dubbio a riguardo. Il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina ha infatti emesso un’ordinanza nella quale viene chiarita quale sarà l’iter che dovranno affrontare i maturandi di quest’anno i quali saranno valutati da sei commissari interni e dal presidente che sarà esterno.

LEGGI ANCHE -> Guida: Luis Sepúlveda avrebbe tenuto la Lectio Magistralis al Salone del Libro di Napoli

Le modalità di svolgimento della maturità

“Gli studenti che dovranno affrontare la maturità – ha dichiarato il ministro Azzolina – saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso di studi e che hanno una conoscenza reale di quanto fatto da ogni singolo alunno durante questo anno scolastico tanto particolare”. Il ministro dell’istruzione ha confermato che anche per quanto riguarda la maturità si continuerà a sfruttare le possibilità già adoperate per la didattica online. Il decreto infatti prevede che “ciascun consiglio di classe dovrà designare i commissari riunendosi in modalità a distanza. Dopo la designazione, il dirigente scolastico dovrà procedere alla registrazione telematica del modello e inoltrarlo all’Ufficio scolastico regionale per il tramite dell’Ambito territoriale provinciale”.

LEGGI ANCHE -> Le vittime in Lombardia sono 5 volte più numerose che durante la Guerra Mondiale

Per quanto riguarda poi la composizione delle commissioni d’esame è assicurata la presenza del commissario di italiano e di uno o più commissari che sono docenti di discipline proprie dell’indirizzo scolastico.