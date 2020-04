La modella Paola Turani presa di mira sui social dai fan che le chiedono un figlio. La risposta è durissima, ma ci sono anche apprezzamenti

La modella bergamasca Paola Turani conta oltre 900mila follower su Instagram ed è una delle icone più cliccate di questo periodo di quarantena. La variabile del nervosismo è un argomento molto sensibile in questo delicato momento e stavolta non ha risparmiato neanche la bellissima modella. La Turani non si è trattenuta dagli sfoghi piovuti in risposta ad alcuni fan, entrati a gamba tesa nella sua vita. La domanda che ha suscitato rabbia e isteria nella giovane donna, le ha provocato una ferita profonda. Stando alle sue parole, il motivo di indignazione della Turani corrisponde a coloro che chiedevano con insistenza quando facesse un figlio. Calunnie che alludono a diffamazioni, atte a rovinare la bella immagine della modella più cliccata del momento, come ad esempio: “Perchè non hai ancora figli?” oppure “Sola con i cani perdi la tua reputazione”.

Di fronte alle frasi offensive di alcuni suoi fan, soprattutto donne, la Turani non si è trattenuta dal rispondere, facendo la sua personale apparizione con un lungo messaggio. “Coloro che scrivono queste ingurie, non conoscono i sentimenti altrui”. La modella le definisce rischieste prive di una direzione logica verso coloro che giudicano senza conoscere la vita privata delle persone e le conseguenze di dolore che potrebbero causare.

Paola Turani, dal duro sfogo agli apprezzamenti sulla sua persona

Nel vocabolario di Paola Turani però non possono esistere termini inappropriati al suo modo di essere. Il duro sfogo è stato frutto di una reazione fisica che le ha provocato il tremolio alla mano, come un gesto di leggittima difesa verso coloro che non meritano attenzioni particolari. Ma in questo contesto di dispiacere maturato nella sua vita, la Turani invita a fare un esame di coscienza e pensare alle mogli che non possono fare figli o coloro che non li potranno mai avere e ne soffrono per questo.

A queste considerazioni, sono volati messaggi di apprezzamento di una buona fetta dei fan che si accodano alle riflessioni della Turani. La sensibilità è un aspetto che contraddistingue particolarmente la modella bergamasca e facendo perno su questa peculiarità che alcuni utenti la invitano a rialzarsi.

Perchè oggi il mondo è crudele e di fronte ad alcuni aspetti della vita mostra mancanza di rispetto, colpendo spesso chi è abitauto ad incassare i loro comportamenti.