Parla Stefania Sandrelli, anche lei colpita in maniera importante da quanto sta accadendo in Italia per il Coronavirus. “Ma so che c’è chi soffre di più”.

È un periodo di difficoltà per tante persone quello attuale, a causa dell’emergenza sanitaria derivante dalla epidemia di Coronavirus. Ed anche alcune celebrità non nascondono di dovere fare fronte a dei problemi importanti. Tra queste c’è Stefania Sandrelli, la cui longeva carriera da attrice va avanti dal 1961.

La 73enne originaria di Viareggio ha tanta voglia di tornare a recitare. Intervistata dal quotidiano ‘La Repubblica’, la compagna di Gianni Soldati afferma di vivere chiusa in casa come tanti altri italiani. “Quella è la mia tana e se un giorno dovessi cambiarla sarei molto dispiaciuta. Io ho bisogno di lavorare per vivere, non che mi lamenti perché so bene che c’è gente che è assai più bisognosa di me. Ma io non sono più una ragazzina. Ho perso di recente tre lavori e ho qualcosa che ho messo da parte per la vecchiaia. Non è molto”.

Stefania Sandrelli: “Stare lontano dalla mia famiglia è un tormento”

L’attrice si augura di non dovere chiedere aiuto ai suoi figli. Infatti Stefania Sandrelli si è sempre detta indipendente ed autonoma. Spero di potere garantirmi ancora una vita piacevole e serena, fatta di piccole gioie. Magari di tante buste con i soldini per i nipotini”. Lei ha all’attivo la partecipazione a più di cento pellicole cinematografiche. Ed quella attuale legata all’epidemia da Coronavirus non è la sola vicissitudine di questo tipo che ha vissuto. “Nel 1956 tutta la mia famiglia si ammalò di Asiatica. Mia madre, il mio patrigno, mio fratello e la domestica. Ci ho ripensato nel corso di queste settimane, per via di quanto sta accadendo. Vedere la gente che soffre è davvero brutto. Intanto soffro anche io perché non posso stare con i miei figli e nipoti. Ma anche perché desidero tanto tornare a recitare”.

