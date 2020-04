Roberta De Montecelli: “Siamo stati fatti prigionieri”

La filosofa Roberta De Montecelli a Huffpost: “Il risultato è una babele di messaggi che costringe a obbedire alla cieca”

La filosofa Roberta De Montecelli ha rilasciato un’intervista a Huffpost riguardo al Covid-19 e al modo in cui la politica italiana ste gestendo l’emergenza. La donna vive a Parigi e ha notato la differenza nella comunicazione tra la Francia e L’Italia. “Mi ha infastidito il tono paternalistico della voce pubblica italiana – afferma – Ha trattato le persone come un popolo di bambini viziati e anomici, vittime di pulsioni infantili, incapaci di comprendere la gravità della situazione e di agire di conseguenza”. Continua:” Il messaggio che sentiamo ripetere insistentemente è: State a tutti casa. Nessuno lo accompagna, però, con una dose di informazioni adeguata, né con un quadro chiaro della situazione – prosegue – Qualcosa che spieghi alle persone perché devono fare quello che gli si ordina. Ognuno dice la sua”.

Roberta De Montecelli, cosa pensa la filosofa

“Il presidente Macron, l’altra sera, ha fatto un discorso di alto profilo retorico. A differenza che da noi – confessa – ha chiesto scusa per gli errori commessi all’inizio. Ha dato conto della situazione, dei ritardi che ancora ci sono, e di cosa si sta facendo per risolverli – spiega – Ha tracciato un orizzonte temporale, allo scadere del quale le cose partiranno secondo un piano stabilito. In ragione di ciò, ha chiesto ai francesi di fidarsi della République – sottolinea – Ha trattato le persone che lo ascoltavano da cittadini adulti e responsabili”. La filosofa che vive a Parigi ribadisce la differenza netta tra L’Italia e la Francia. Secondo il suo parere gli italiani non hanno avuto le informazioni necessarie per la quarantena e il covid-19 si è trasformato in un superficiale “restate a casa”. “Manca l’indicazione di una prospettiva oltre l’emergenza – continua.

Conclude: “Un discorso che dia un senso collettivo agli enormi sacrifici che tutti stanno facendo. L’orizzonte dei fini verso cui tendere è completamente buio, al momento”.