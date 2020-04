Buon compleanno Regina Elisabetta, ecco il regalo: video

Buon compleanno Regina Elisabetta: per la prima volta, solo auguri virtuali per la Regina che condivide un’idea regalo sui social, video.

Oggi, martedì 21 aprile, la Regina Elisabetta compie 94 anni. Per la sovrana sarà un compleanno diverso e particolare a causa della quarantena imposta pert l’emergenza coronavirus. Per la prima volta in 68 anni, infatti, la Regina dovrà accontentarsi di ricevere solo gli auguri virtuali di figli e parenti rinunciando anche ai colpi di cannone sparati in aria dai giardini vicino a Buckhingham Palace.

Sui social, la Regina ha così condiviso un tutorial che permette di realizzare un’idea regalo a casa, rispettando totalmente la quarantena.