La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio al 21 aprile

Sul sito della Protezione Civile è stato pubblicato l’aggiornamento relativo all’epidemia da Covid-19 in Italia e la mappa regione per regione del contagio.

Anche oggi, come comunicato la scorsa settimana, non è stata tenuta la conferenza stampa per aggiornare il bollettino dell’epidemia da Covid-19 in Italia, appuntamento fissato solo per il lunedì ed il giovedì. Secondo gli ultimi dati, resi noti attraverso un comunicato, i casi di soggetti risultati positivi al virus sono saliti a 183.957, mentre si è registrato un nuovo calo, come già accaduto ieri, per quanto riguarda le persone attualmente positive, 107.709, 528 in meno rispetto alla giornata di ieri. Purtroppo è salito, invece, il bilancio delle vittime con 534 decessi registrati nelle sole ultime 24 ore. Questo dato, però, come sottolineato dagli esperti sarà l’ultimo a scendere, considerato il numero di soggetti risultati positivi nei giorni scorsi.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati della Protezione Civile al 21 aprile, nuovo decremento

Intorno alle 18 di questo pomeriggio, martedì 21 aprile, il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito il bollettino in merito all’epidemia da Covid-19 che ha colpito il nostro Paese ormai da due mesi. Come già accaduto ieri, oggi si è registrato un nuovo calo dei soggetti attualmente positivi che risultano essere 528 in meno rispetto alle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 107.709. I casi totali di contagio dall’inizio dell’emergenza sono, invece, 183.957, ossia 2.729 in più rispetto a ieri. Altro dato che fa sperare in un definitivo arresto dell’epidemia è quello dei pazienti guariti, ad oggi 51.600, 2.723 in più rispetto a ieri. Purtroppo si registra anche un nuovo aumento dei decessi, saliti a 24.648, ossia 534 vittime nelle ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata a martedì 21 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 67.931 – 12.579 – 21.374;

– Emilia Romagna – 23.092 – 3.147 – 6.701;

– Piemonte – 21.955 – 2.485 – 4.659;

– Veneto – 16.404 – 1.154 – 5.173;

– Toscana – 8.603 – 686 – 1.295;

– Liguria – 6.764 – 990 – 2.311;

– Marche – 5.877 – 834 – 1.825;

– Lazio – 5.895 – 363 – 1.130;

– Campania – 4.135 – 317 – 872;

– Puglia – 3.622 – 351 – 459;

–Trento – 3.614 – 376 – 1.329;

– Friuli Venezia Giulia – 2.792 – 241 – 1.229;

– Sicilia – 2.835 – 206 – 370;

– Abruzzo – 2.667 – 271 – 329;

– Bolzano – 2.410 – 251 – 623;

– Umbria – 1.353 – 60 – 886;

– Sardegna – 1.236 – 93 – 306;

– Valle d’Aosta – 1.093 – 126 – 445;

– Calabria – 1.047 – 76 – 152;

– Basilicata – 350 – 24 – 81;

– Molise – 282 – 18 – 51.

Le regioni più colpite sono quelle del Nord, come Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto, mentre quelle meno colpite ad oggi sono Basilicata ed Molise.