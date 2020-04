Le librerie hanno riaperto perchè i libri sono ritenuti beni necessari. Tuttavia, l’Italia è un paese che legge poco e non sarà comunque semplice ripartire.

Oggi, Giornata Mondiale del Libro e della Lettura, le librerie italiane possono essere aperte in 14 regioni, oltre a una provincia autonoma.

Per arrivare a questo risultato ci sono volute campagne come quella de Il Manifesto e richieste accorate, come quella del senatore Lattanzio (M5S) che ha dichiarato, da quanto pubblicato da AgCult, riferendosi alla cultura: “è un servizio essenziale del paese anche, e soprattutto, in questa fase in cui i libri e l’intrattenimento culturale rappresentano un elemento fondamentale. La quarantena si sarebbe potuta rivelare così un fondamentale momento di avvicinamento degli italiani alla lettura, in risposta a una crisi del settore che si protrae da tempo“.

Le librerie, i libri e la cultura hanno dunque vinto anche se molto difficlmente possono assurgere a luoghi di assembramento in tempi di maggiore salute pubblica.

Infatti, in Italia si legge molto poco tant’è che l’Associazione Librai Italiani, a commento della riapertura degli esercizi, nonché della festa di oggi ha dichiarato: “In queste settimane abbiamo lavorato per dare sostegno e supporto ad una categoria già in forte sofferenza e l’apertura decisa dal governo laddove possibile è per i librai italiani un segno di speranza per una ripresa delle nostre attività che non sarà priva di ostacoli e per questo auspichiamo che quanto prima il governo metta in campo quelle misure attese da tutte le nostre imprese, creando un Fondo ad hoc con finanziamenti a fondo perduto per le librerie”.

La sorte delle librerie italiane dal punto di vista dei francesi

Questo il contesto che ha attirato l’interesse del settimanale francese Le Point che ha pubblicato un interessante articolo intitiolato “Coronavirus: les libraires italiens à l’avant-garde du déconfinement” ovvero le librerie italiane in prima linea nella riapertura.

La Francia è uno dei paesi più interessati alla lettura in base a quanto ha verificato l’Osservatorio sulle nuove forme di consumo editoriale dell’AIE, in collaborazione con Pepe Research. Viceversa l’Italia è in fondo a questo ranking.

Secondo Le Point, che ha pubblicato un vero e proprio reportage svolto a Roma presso la libreria Altroquando, il settore faticherà molto a riprendersi. L’analisi tanto impietosa quanto realistica riguarda soprattutto le case editrici indipendenti che, in base ai dati dell’ALI, tra il 2012 e il 2017 hanno subito una diminuzione significativa: 2300 realtà in meno a causa della concorrenza senza paragoni di Amazon e in generale del commercio online.

Chissà che la chiusura forzata non possa giovare a migliorare il posizionamento del nostro paese nella classifica dei lettori europei e al contempo le sorti delle case editrici indipendenti e non.

