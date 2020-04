Come riuscire a sfoggiare una perfetta abbronzatura anche senza uscire di casa a causa del lockdown per l’emergenza sanitaria.

Sono in tanti a rimpiangere la possibilità di dedicarsi alla propria abbronzatura in questi piacevoli giorni di primavera. Purtroppo il lockdown come conseguenza dell’emergenza Covid 19 ha costretto milioni di italiani a casa tenendoli lontani dagli amati raggi solari. Fortunatamente, anche durante la quarantena, si possono mettere in campo piccole strategie per riuscire a regalarsi un’invidiabile abbronzatura presa direttamente dal proprio terrazzo.

LEGGI ANCHE -> Giornata del libro, la lettura ai tempi della Pandemia

Segreti per un’abbronzatura impeccabile

Con l’Italia ferma per il lockdown si è verificato una benefica riduzione dell’inquinamento, questo fa sì che i raggi solari riescano arrivare direttamente sulla nostra pelle. Per dedicarsi alla propria abbronzatura basta avere l’opportunità di stendersi su una sdraio o un lettino nel nostro balcone di casa. Se non si ha questa possibilità basta anche una finestra che però dev’essere rigorosamente aperta perché il vetro blocca i raggi Uv. Anche se ci troviamo in casa per una buona abbronzatura valgono le regole che seguiamo quando ci troviamo al mare o in montagna: se decidiamo di depilarci ad esempio è bene farlo almeno due giorni prima dall’esposizione al sole per evitare spiacevoli irritazioni. Usare sempre una buona crema solare, i raggi non solo abbronzano ma scottano anche se ci sdraiamo all’interno del nostro balcone. È bene esporsi al cole con gradualità, sopratutto se la carnagione è chiara, e aumentiamo man mano riusciamo ad avere un po’ di abbronzatura. Alla fine è importante dopo una doccia rinfrescante idratarsi con una buona crema.

LEGGI ANCHE -> La mancanza di acqua fa restringere il cervello

Infine per aiutare il nostro corpo ad ottenere la giusta tintarella, oltre ad idratarci correttamente con almeno 2 litri di acqua al giorno, possiamo aiutarlo mettendo in tavola quegli alimenti che favoriscono la produzione di melanina grazie al beta-carotene come arance, carote, zucca, ortaggi verdi, albicocche e frutti di bosco.