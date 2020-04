La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati al 27 aprile

Dopo la consueta conferenza stampa del lunedì, il Dipartimento della Protezione Civile nel pomeriggio ha pubblicato la mappa regione per regione dell’epidemia da coronavirus in Italia.

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli oggi, lunedì 27 aprile, ha aggiornato il bollettino dell’epidemia da Covid-19 in conferenza stampa. Secondo gli ultimi dati, i casi di contagio complessivi nel nostro Paese hanno quasi raggiunto le 200mila unità, mentre gli attualmente positivi ad oggi risultano essere 105.813. Sono saliti purtroppo i decessi che, con un incremento di 333 rispetto a ieri per un totale di quasi 27mila vittime dall’inizio della diffusione del virus. Ieri intanto il Governo ha deciso di introdurre la cosiddetta Fase 2 che, come annunciato ieri dal premier Conte, inizierà il prossimo 4 maggio.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 27 aprile, tornano a scendere gli attualmente positivi

Si aggiornano ancora i dati relativi all’epidemia che ha messo in ginocchio il nostro Paese da ormai oltre due mesi. Dal primo caso di contagio, registratosi il 20 febbraio a Codogno, sono saliti a 199.414 i soggetti risultati positivi al coronavirus in Italia, 1.739 in più di ieri. Secondo i dati della Protezione Civile diffusi nel pomeriggio, sono, invece, 105.813 le persone attualmente positive, con un decremento di 290 rispetto alla giornata di ieri. In crescita il numero dei decessi: sono 333 le vittime nelle ultime 24 ore per un totale di 26.977. I pazienti guariti, come riferito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, sono in totale 66.624, con un incremento di 1.696 rispetto a ieri. Altro dato positivo è il calo dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva ad oggi 1.956, 53 in meno nelle ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, lunedì 27 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 73.479 – 13.449 – 24.589;

– Piemonte – 25.098 – 2.878 – 6.712;

– Emilia Romagna – 24.662 – 3.431 – 9.006;

– Veneto – 17.579 – 1.344 – 7.375;

– Toscana – 9.179 – 795 – 2.401;

– Liguria – 7.642 – 1.128 – 2.934;

– Lazio – 6.392 – 397 – 1.433;

– Marche – 6.127 – 884 – 1.933;

– Campania – 4.349 – 352 – 1.120;

–Trento – 3.995 – 407 – 1.881;

– Puglia – 3.958 – 405 – 641;

– Sicilia – 3.085 – 231 – 731;

– Friuli Venezia Giulia – 2.977 – 271 – 1.448; 1.448 271

– Abruzzo – 2.874 – 299 – 545;

– Bolzano – 2.496 – 270 – 1.286;

– Umbria – 1.370 – 65 – 1.018;

– Sardegna – 1.283 – 109 – 398;

– Valle d’Aosta – 1.111 – 133 – 743;

– Calabria – 1.096 – 83 – 231;

– Basilicata – 366 – 25 –124;

– Molise – 296 – 21 – 75.

Le regioni più colpite dall’epidemia sono quelle settentrionali, soprattutto Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, dove in poco più di due mesi si sono registrati oltre 123mila contagi e più di 19mila vittime.