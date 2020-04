Serie A, la proposta pazzesca per l’assegnazione dello scudetto

Serie A, rimangono dubbi e incertezze sulla ripresa del campionato: ma arriva una proposta shock per assegnare lo scudetto

Il decreto varato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla Fase 2 ha per ora limitato la ripartenza del paese solo ad alcune aree produttive. Continuano ad esserci forti restrizioni sulla libertà di movimento dei cittadini e permangono i dubbi su quando alcune attività potranno ricominciare. Discorso valido anche per il campionato di calcio, il 4 maggio ci sarà infatti solo la ripresa degli allenamenti individuali e non su base collegiale per le squadre. Possibile che per ripartire si debba attendere il 18 maggio, l’obiettivo è tornare in campo entro metà giugno per riuscire a chiudere il torneo entro il 3 agosto, deadline fissata a livello europeo.

Serie A, assegnazione scudetto: ecco la proposta di Lotito

Un quadro ancora molto complicato da definire, il rischio che il torneo non riprenda è ancora piuttosto concreto. Per l’assegnazione dello scudetto, arriva una proposta davvero particolare da Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è uno dei più convinti sostenitori del ritorno in campo e vorrebbe giocarsi le sue chances per la vittoria del titolo. La squadra biancoceleste, al momento dello stop, era seconda in classifica ad un solo punto dalla Juventus capolista.

Su ‘Repubblica’, Lotito ha lanciato una vera e propria sfida ai bianconeri: “Decidiamo lo scudetto in una finale secca. Siamo a un punto da loro, li abbiamo battuti in campionato e in Supercoppa e dovevamo ancora giocare la gara di ritorno. E’ solo per Juventus-Inter che siamo dietro di loro, la partita l’avete vista…”.