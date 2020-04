Calcio, dalla Serie A alla Champions League: le date per la ripresa

Il calcio vuole ripartire e concludere la stagione agonistica: il piano dell’Uefa e le date per la ripresa di Serie A, Champions League ed Europa League

Giornate di attesa per le decisioni del Governo sull’avvio della Fase 2 nel nostro paese. La ‘convivenza’ con il coronavirus dovrà avvenire con molta prudenza, bisognerà capire quali saranno le attività che potranno riprendere a partire dal 4 maggio. Con un occhio particolare anche al possibile minimo allentamento delle misure restrittive agli spostamenti delle persone. In queste decisioni, ricadrà anche il destino della stagione calcistica. Lo sport più amato, a sua volta, prova a darsi un’organizzazione. E’ in corso oggi una riunione da parte del Comitato Esecutivo dell’Uefa, per definire i criteri di ripartenza e le possibili date.

Calcio, le date per Serie A e Champions League: ecco quando si riparte

Difficile pensare che i campionati possano ripartire insieme, visti i singoli casi specifici nazionali. La Bundesliga in Germania potrebbe ripartire per prima, gli allenamenti collettivi in Serie A sembra dovranno essere rinviati almeno all’11 o al 18 maggio. Da quanto filtra, l’Uefa avrebbe posto come data massima per concludere i campionati il 3 agosto, obiettivo che potrebbe essere raggiunto in Italia se si ripartisse col calcio giocato nei primi dieci giorni di giugno. La comunicazione definitiva su se e come le singole leghe vorranno riprendere dovrà avvenire entro il 27 maggio.

L’Uefa ha dato, eventualmente, il via libera alle singole leghe per poter cambiare format e concludere la stagione anche con playoff e playout, se dovesse essere necessario. Le coppe europee si disputerebbero poi ad agosto: finale di Europa League il 26 agosto, di Champions League il 29 agosto.