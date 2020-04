Diletta Leotta, scatto con ‘panorama’ mozzafiato – FOTO

Diletta Leotta, come sempre, fa sognare i propri followers: ecco il nuovo scatto, sul suo profilo Instagram, della conduttrice sportiva

In queste lunghe giornate di quarantena siamo lontani dagli amici, dai colleghi di lavoro, dalle nostre passioni. Una di queste è sicuramente il calcio. C’è attesa per capire se nella famosa Fase 2, quella che prevede la ripartenza e la ‘convivenza’ con il coronavirus, ci sarà anche la ripresa del campionato di Serie A entro il mese di giugno. Novità in tal senso sono attese nei prossimi giorni, quando il Governo spiegherà la propria strategia.

Diletta Leotta, scatto da sogno: che lato B

Attende notizie anche Diletta Leotta, la popolare conduttrice sportiva e radiofonica. In questo periodo, la bella siciliana ha continuato a lavorare da casa, nel proprio appartamento a Milano. Una routine lavorativa che per lei è continuata ma nella quale anche lei sente che le manca qualcosa. Su Instagram, ha condiviso un momento di nostalgia per qualcosa che almeno per adesso non può più fare: una passeggiata al mare, ad esempio.

“Non avrei mai pensato di desiderare così tanto una semplice passeggiata in spiaggia – scrive in didascalia – Le cose semplici sono le più straordinarie”. Non si può non essere d’accordo, anche perché non è solo il panorama della spiaggia ad essere mozzafiato, ma anche la stessa Diletta. Che appare in un notevole vestitino bianco e soprattutto offre a favore di obiettivo un lato B esplosivo.