È stata autorizzata dalla Procura di Novara lʼautopsia sul corpo di Gaia Contini, la 27enne che si trovava in clinica per un trapianto polmonare.

Gaia Contini è morta il 21 marzo mentre era in una clinica di Veruno per un trapianto di polmoni. Forse è deceduta a causa del Covid-19. La Procura di Novara indaga sul caso e ha disposto l’autopsia. Inizialmente, la magistratura aveva respinto la richiesta di eseguire l’esame autoptico, ma, dopo le pressioni della famiglia Contini, è tornata sulla sua decisione e ha negato il nullaosta alla sepoltura del corpo della 27enne. Gaia è deceduta dopo una forte crisi respiratoria con febbre alta. I genitori vogliono fare chiarezza sulle cause del decesso della figlia.

LEGGI ANCHE -> Un infermiere del reparto Covid rinnova la proposta di nozze sul camice

Gaia Contini ha avuto una forte crisi respiratoria

L’avvocato Gasperini ha dichiarato: “I familiari vogliono sapere se la ragazza sia morta a causa del Covid-19 o se ci siano state altre implicazioni e finalmente con la revoca del nullaosta potremo capire cosa sia successo”. Il 14 marzo la vittima ha accusato una forte crisi respiratoria con febbre alta. E in un messaggio alla zia con cui si sentiva tutti i giorni aveva scritto: “Scusa ma non sto proprio bene”.

LEGGI ANCHE -> Berlusconi, altra bordata agli alleati: il centrodestra trema

Il medico anestesista del pool di periti della famiglia della giovane spera di trovare elementi utili nonostante l’autopsia sia stata autorizzata a un mese dalla morte.