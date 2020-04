Oltre alla febbre ed alla tosse secca, esistono altri sintomi da Coronavirus che, se persistenti e cronici, possono segnare la eventuale presenza della malattia.

Dopo due mesi di epidemia in Italia e dopo essersi diffuso nel resto del mondo, il virus che bene abbiamo imparato a conoscere continua a fare contagi e vittime ogni giorno. La situazione appare comunque in miglioramento, per quanto riguarda il nostro Paese. Ed ora ci prepariamo ad un periodo di convivenza con l’agente patogeno in questione.

Una cosa che richiederà sempre e comunque assumere un comportamento responsabile sia in casa che fuori. Con nessuna uscita libera indiscriminata e prediligendo gli spostamenti solamente se motivati da una urgenza di stretta necessità. Per quanto riguarda il sorgere della malattia, i sintomi da Coronavirus più noti sono la febbre e la tosse secca, croniche e persistenti. Che possono portare poi allo svilupparsi di una polmonite da Covid-19 spesse volte difficile da debellare. Ma ce ne sono anche altri.

Coronavirus sintomi, gli altri possibili segnali di presenza della malattia

Si tratta di:

fiato corto;

brividi;

tremori ripetuti;

mal di testa e di gola;

dolori muscolari;

perdita di olfatto e gusto;

Un’altra cosa ormai ben nota del virus è anche la possibilità di potere risultare positivi pur non presentando alcun sintomo. In quel caso un soggetto viene definito asintomatico e non sa né di essere malato né di potere infettare le altre persone.

Ed anche per questo motivo, nel corso della Fase 2 serve necessariamente rispettare le ben note regole di distanziamento sociali. Ed indossare guanti e mascherina protettivi ogni qualvolta si esce di casa per motivi giustificati.