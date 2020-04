Diletta Leotta, spaghetti al pomodoro e top scollatissimo

Diletta Leotta non perde occasione di far infiammare il web. La sua ultima foto e stories correlata non sono sfuggite ai fan in visibilio

Diletta Leotta in questi giorni di quarantena non fa mancare la sua presenza sui social tra tutorial di make up veloci prima di andare a lavoro, dirette radiofoniche e momenti in cucina. Come molti italiani anche la bella siciliana sta usando il tempo da passare in casa per dedicarsi ai fornelli. Diverse le preparazioni che ha mostrato in questi giorni come la granita di mandorle tipica della sua terra e molte altre ricette.

Ogni volta con entusiasmo e grandi sorrisi in volto. Un dettaglio che con la Leotta non manca mai come quello anche del fisico, diciamolo. Nella sua quotidianità le bellezze in mostra sono sempre a portata di click. Look sensuali, forme da urlo in vista e fan in visibilio.

È accaduto anche ieri sera. Scatto seducente tra una bella padella di spaghetti al suo e un outfit bollente.

Diletta Leotta, forme da urlo in cucina

Spaghetti, pomodoro e top scollatissimo per Diletta Leotta che ieri sera è tornata ad infiammare il web. Stories su Instagram e post che non lasciano niente all’immaginazione. Generosa vista a balconcino per la siciliana presentatrice che oltre a mostrare una bella padella di spaghetti al sugo non nega ai suoi fan le sue curve apprezzatissime sempre dal pubblico del web.

Come sempre tutto in allegria Diletta scrive: “Il rosso del sugo è come l’allegria, sta bene con tutto!”. Per la stories di Instagram ha scelto invece la colonna sonora “Viva la pappa col pomodoro”.

E per aumentare la malizia sul top bianco, scollatissimo, anche una bella macchia di pomodoro. Inutile elencare i migliaia di commenti con riferimento proprio alla maglia sporca di pomodoro. Oltre 4 mila commenti e moltissimi like per la Leotta.

In questi giorni di quarantena la Leotta è lontana dal mondo del calcio e vive a casa sua con due uomini. Daniele ‘King Toretto’ Scardina e il fratello, Mirko.

Nonostante questo non mancano scatti e pose provocanti come quello di qualche giorno fa in bikini azzurro di dimensioni veramente ridotte che ha sfoggiato sul terrazzo di casa sua.