Emily Ratajkowski, il bikini è davvero esplosivo – FOTO

Emily Ratajkowski accoglie l’arrivo della bella stagione a modo suo: il post su Instagram propone la modella in un bikini da favola

Con l’arrivo della bella stagione, anche se per adesso possiamo godercela decisamente poco per via dell’emergenza coronavirus, non mancano gli scatti da parte di modelle e donne dello spettacolo in mise decisamente più provocanti. Anche se per Emily Ratajkowski non è certo una novità. La statunitense ci ha abituato piuttosto bene con i suoi shooting e i suoi post sul suo profilo Instagram a immagini decisamente piccanti.

Emily Ratajkowski, ci risiamo: curve da sballo

Anche questa volta, la super top model americana non si smentisce affatto. La sua silhouette in costume è ormai diventata un cult per gli appassionati. E lei non si fa di certo pregare a mettere in mostra le sue grazie, in un bikini piuttosto succinto che ne fa risaltare le forme semplicemente perfette.

Il punto forte di Emily, è risaputo, è il decolletè esplosivo. Ma non solo. A favore di telecamera, non fa mancare anche un primo piano del suo lato B, con una sapiente giravolta. Immagini che fanno davvero volare la fantasia, anche se solo per pochi secondi. Non vediamo l’ora di goderci altri scatti della sua personalissima linea di lingerie intima, ovviamente riuscitissima.