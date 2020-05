Il British Journal of Dermatology ha scoperto 5 sintomi da coronavirus ulteriori rispetto a quelli comuni come febbre, tosse e problemi respiratori. Le nuove sintomatologie individuate sono tutte di interesse cutaneo.

Il covid-19 continua a mettere in ginocchio numerosi paesi del mondo: i casi confermati sono 3,3 milioni mentre i decessi sono più di 235mila. Gli esperti stanno ininterrottamente studiando il nuovo coronavirus per mettere a punto una cura efficace e/o un vaccino. In altri laboratori, invece, si continua a studiare la sintomatologia e le caratteristiche del virus. Stando ad uno studio effettuato dal British Journal of Dermatology esistono 5 ulteriori sintomatologie rispetto a problemi respiratori, febbre e tosse. Lo studio è stato realizzato su un campione di 375 persone positive al covid-19.

Covid-19, scoperti ulteriori 5 sintomi

I sintomi più comuni legati al coronavirus sono problemi respiratori, febbre e tosse. Il British Journal of Dermatology, infine, ha individuato 5 ulteriori sintomatologie di interessamento cutaneo. La più nota fra le nuove scoperte figura l’eruzione cutanea simile a geloni, con il 19% dei casi che manifestano tale sintomo. Nel 9% dei casi, invece, sono state rilevate eruzioni vescicolari che anticipano spesso tosse e febbre. Nel 19% dei pazienti – sopratutto in quelli più gravi- sono state riscontrate lesioni pruriginose che interessano il tronco (si possono però estendere su tutto il corpo). Il 47% dei pazienti più gravi ha riscontrato eruzioni maculo-papulari mentre nel 6% (sempre dei pazienti più gravi) sono stati individuati necrosi di ostruzione vascolare.

I ricercatori americani hanno allungato la lista inserendo anche brividi, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola e perdita di gusto e olfatto.