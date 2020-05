La cantante Elodie ha pubblicato un annuncio importante per i fan sul suo account Instagram. Continua il successo della cantante romana.

Elodie Di Patrizi è una cantante italiana molto seguita sui social: il suo account Instagram annovera ben 1,7 milioni di seguaci. Dopo il talent Amici di Maria De Filippi, la bella 29enne ha iniziato a conquistare un grande successo. Lo scorso febbraio Elodie è stata anche protagonista del festival di Sanremo, ottenendo consensi dalla critica e dai fan. Il brano “Andromeca” è stato un vero capolavoro ed è stato il più trasmesso dalle radio. L’artista ha postato un grande annuncio su Instagram: “Ho una chicca per voi. Diamanti feat @holyernia è fuori ora su Youtube”, ha scritto sul noto social network.

Elodie su Instagram: l’annuncio entusiasma i fan

Elodie ha annunciato ai suoi fan il video del suo nuovo singolo “Diamanti”: la canzone è nata con la collaborazione del repper Ernia, pseudonimo di Matteo Professione. La romana ha accompagnato l’annuncio su Instagram con un messaggio eloquente: “Una chicca per voi”. Il singolo “Diamanti” fa parte del suo ultimo album “This is Elodie” ed è molto profondo e ricco di significati. L’album è pieno di featuring con artisti come Gué Pequeno e Fabri Fibra. Nel mese di aprile la romana avrebbe dovuto tenere due concerti a Milano e a Roma, rinviati in autunno a causa dell’attuale emergenza coronavirus.

Elodie, unita sentimentalmente a Marracash, sta condividendo con i suoi fan numerosi scatti sui social e conquista numerosi like e commenti.