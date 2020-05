Una procace ragazza svestita passa alle spalle di un giornalista, mentre quest’ultimo è impegnato in una diretta web da casa sua. Lui è un nome noto in Spagna.

Un evento alquanto divertente quanto insolito ha riguardato un noto giornalista spagnolo. Lui è Alfonso Merlos ed era impegnato in un collegamento in videoconferenza da casa sua per la trasmissione ‘Estado de Alarma’.

La cosa curiosa è che alle sue spalle è apparsa una donna di apparente giovane età e dalle forme molto procaci. Come se non bastasse, tale ragazza era completamente svestita. E la cosa non è passata inosservata al web, con l’episodio che ha riguardato Alfonso Merlos divenuto ben presto virale. Infatti sui social network è possibile trovare traccia della cosa, tra immagini e clip.

Giornalista in collegamento da casa sua, poi spunta la ragazza svestita

Merlos ha ricevuto numerose critiche per quanto accaduto. Infatti in molti non hanno riconosciuto quella che sarebbe la sua attuale compagna in quella bella donna svestita che è transitata per qualche secondo alle sue spalle. Il buon Alfonso, per chi lo conosce, faceva coppia fissa con una certa Marta Lopez, che in passato aveva preso parte all’edizione spagnola del Grande Fratello. Invece la ragazza che appare in desabbilléé sembra fosse Alexa Rivas, una collega di Alfonso.

Lo mejor de todo lo de Merlos y Negre es que el día de la pillada el hastag era @edamascarillaseroticas. Si es que son un meme andante todos estos. pic.twitter.com/ckaNIblTv5 — Fran (@FranTrabada) April 25, 2020

Tanti lo hanno accusato di avere tradito in diretta Alexa, ma lui successivamente ha spiegato che quella relazione era finita.

