Federica Panicucci è sicuramente una delle conduttrici italiane più amate. La conduttrice è molto seguita sui social: il suo account Instagram è seguito da 976mila follower. Nonostante i 52 anni, Federica ha un fisico invidiato da numerosissime donne. La conduttrice di Mattino 5 ha pubblicato su Instagram una foto alquanto particolare e attraente: nello scatto la toscana mette in risalto la sua bellezza e il suo fisico da capogiro.

Federica Panicucci, la scollatura infiamma il web

In questo periodo di quarantena, la Panicucci ha lasciato i fan a bocca aperta con alcuni scatti sensuali. Qualche giorno fa la conduttrice pubblicò uno scatto particolare: stesa su un tavolo con uno splendido vestito rosa e una coppa di fragole. Qualche ora fa, invece, Federica ha postato una foto che mette in risalto tutta la sua bellezza: sguardo rivolto verso il basso, sorriso spettacolare, vestito attillato con scollatura sensuale e gambe accavallate. Lo scatto ha conquistato più di 16mila like.

Federica Panicucci è stata sposata con il dj Mario Fargetta: la coppia ha avuto due figli ma si è separata nel 2015. La conduttrice di Mattino 5 si è poi legata sentimentalmente a Marco Bacini.