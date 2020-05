Marika Fruscio: “È l’unico vizio che mi è rimasto”

Marika Fruscio è ancora protagonista di Instagram con il suo ultimo post in cui si mostra dedita a uno dei suoi vizi che le è rimasto anche in quarantena.

Marika Fruscio, ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, conosciuta nell’ultimo periodo per la sua partecipazione in vari programmi sportivi, è tornata grande protagonista di Instagram con il suo ultimo post. Nella foto, Marika fa vedere ai suoi fan che nonostante il periodo di quarantena a lei le è rimasto un unico vizio. La Fruscio, conosciuta per la sua partecipazione nel programma sportivo ‘Nova Stadio’, ha scritto nella didascalia alla foto pubblicata su Instagram: “Fa male ,lo so…ma e’ l unico vizio che mi e’ rimasto” e si mostra sul balcone intenta a fumare una sigaretta.

I commenti dei follower di Marika Fruscio

Sono arrivati a valanga i commenti dei follower alla foto di Marika che non possono fare a meno di notare la bellezza della modella: “Non ti preoccupare dimmi cosa non fa male oggi? Sera marika..”, “Anche tu mi fai male…..sei l’unica cosa che desidero😍”, “Fantastica”, “Stupenda 😍😍🚬🚬🚬🚬🚬🚬”.

La showgirl, che in passato è stata al centro del gossip per il suo presunto flirt con l’ex calciatore Pippo Inzaghi nel periodo in cui era fidanzato con Alessia Ventura, non perde mai l’occasione per mettere in mostra il suo fisico: questa volta lo fa con una maglietta che mostra una lunga scollatura da non passare inosservata agli occhi dei suoi ammiratori.