Elisabetta Canalis e la sua quarantena: non ci si annoia mai

Elisabetta Canalis e la sua quarantena americana. L’ex velina sarda si diverte ed inaugura la stagione estiva nella sua bella casa

Elisabetta Canalis negli ultimi tempi è sicuramente una delle reginette del web. I suoi fan la adorano e sono sempre pronti a commentare ogni foto che posta sul suo profilo Instagram, specie se sono molto sensuali. In questo lungo periodo di lockdown abbiamo visto la Canalis in tutte le salse: in tenuta sportiva, casalinga, a letto… non poteva allora mancare il suo primo look estivo. Questa volta si è davvero superata e ha lasciato tutti senza fiato.

L’estate 2020 per la Canalis sembra già essere arrivata. Ieri infatti, l’ex velina sarda non ha tardato a postare su Instagram una foto in costume a bordo piscina. Cappello copri sole, bikini e welcome summer 2020. La quarantena non sembra quindi preoccupare la showgirl che si diverte insieme a sua figlia e a suo marito. “Come ha fatto George Clooney a farsi sfuggire una come te?”, “Che bella vita, beata te che te la godi”, “Il mondo ha bisogno di giornate e di persone felici”. Sono molti i commenti che i fan hanno lasciato alla Canalis.

Anche un paio di giorni fa l’ex velina aveva pubblicato un’altra foto in bikini…stava pensando forse alla sua amata terra. Chissà se quest’estate potrà trascorrere le vacanze in Sardegna come è solita fare? Intanto si gode le belle giornate americane, a bordo piscina insieme alla sua famiglia. Al resto ci penserà poi.