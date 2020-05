Quali sono i cibi potenzialmente velenosi? Nella nostra quotidianità ne mangiamo 10 e non lo sappiamo. Scopriamo quali sono

Nella nostra quotidianità siamo soliti seguire una dieta equilibrata o almeno la maggior parte di noi ci prova, per non cadere nella tentazione di mangiare cibi spazzatura che non fanno bene al nostro organismo. Ma che succede se anche alimenti apparentemente sani, si rivelano invece velenosi? Secondo gli esperti, esistono 10 cibi quotidianamente presenti nelle nostre tavole che in realtà non dovrebbero essere mangiati perché ritenuti velenosi. Quali sono? Scopriamolo insieme

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> IMask, la mascherina conveniente: caratteristiche e prezzo

10 cibi velenosi, quali sono

10 sono i cibi che mangiamo spesso ma che in realtà non fanno bene alla nostra salute. Frutta fresca, frutta secca, tuberi, verdure e persino pesce. Non ci crederete ma questi sono considerati alimenti velenosi. Analizziamoli nel dettaglio. Le ciliegie con la loro succosa polpa conquistano le bocche di tutti, ma bisogna fare attenzione a non ingerire il nocciolo poiché contiene l’acido cianidrico, un veleno presente nel regno vegetale che ostacola il trasporto dell’ossigeno da parte del sangue. La noce moscata deve essere mangiata in piccole dosi poiché contiene miristicina, una sostanza neurotossica che causa allucinazioni e convulsione se ingerita in grandi quantità. Poi i funghi, le patate che contengono la solanina, una tossina contenuta nei germogli e nella buccia. Le mandorle amare vanno evitate poiché presentano elevate quantità di amigdalina, una sostanza che nell’organismo produce acido cianidrico. Lo stesso vale per i semi delle mele. E ancora i fagioli non devono essere consumati crudi perché contengono una tossina detta fitoemoagglutinina, che causa nausea, vomito o diarrea. Oppure il sambuco o il rabarbaro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Prima passeggiata dei Ferragnez dopo la quarantena | Polemiche social

Ed infine il pesce palla, una prelibatezza delle cucine orientali. Quello che possiede nel suo fegato e intestino può uccidere l’uomo.