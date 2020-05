Fase 2, Anna Tatangelo, ultimo post su Facebook da perdere il fiato – FOTO

Fase 2, Anna Tatangelo, ultimo post su Facebook da perdere il fiato. La cantante di Sora si prepara ad affrontare questa nuova fase della quarantena

Anna Tatangelo è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa quarantena. La cantante di Sora ha fatto sapere ai suoi followers che si sta godendo questi giorni di pace e di tranquillità, condividendo spesso sui social quello che sta facendo in questa quarantena.

Anna Tatangelo si prepara ad affrontare la fase 2

Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a… Gepostet von Anna Tatangelo am Mittwoch, 6. Mai 2020

Dopo la fine della sua storia con Gigi D’Alessio, Anna sta cercando di rimettersi in carreggiata e di concentrarsi solo su se stessa. Lei e il cantante napoletano erano tornati insieme dopo un lungo periodo di pausa, ma alla fine non ha funzionato e hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Gigi si sta godendo questa quarantena con tutti i suoi figli, tra musica e risate, cercando di riprendersi dalla fine di questa storia su cui aveva scommesso tantissimo. Anna, invece, sta approfittando di questo periodo in casa per pensare a se stessa e studiare nuova musica. Infatti, per quando finirà la pandemia, ha detto di avere grandi novità in arrivo.

Sui social intanto continua ad essere seguitissima. Ha tantissimi followers che ogni giorno seguono con passione il suo profilo. Le sue foto, infatti, hanno sempre tantissimi likes e apprezzamenti da parte dei suoi amati fans. Nonostante la sua storia sia finita da un po’, Anna può godere dell’amore del suo bambino Andrea, della sua famiglia e dei tanti followers che la seguono ogni giorno.

